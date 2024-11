Pep Guardiola renovou com o Manchester City até 2027, anunciou esta quinta-feira o emblema inglês.

As informações veiculadas pela imprensa inglesa apontavam para um acordo até 2026. Contudo, o novo vínculo é válido até 2027.

«Não me vou mudar, posso assegurar», disse o técnico, de 53 anos, no vídeo publicado pelo Manchester City.

Assim, Guardiola cumprirá mais de uma década ao leme dos «Citizens». Desde 2016, conquistou a Champions, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, Premier League (6), Taça (2), Taça da Liga (4) e Supertaça (3).

Em suma, ao cabo de 490 jogos, Guardiola acumulou 18 troféus.

Na presente temporada, o Manchester City ocupa o segundo lugar da Premier League e o 10.º na Champions. No princípio da época, Guardiola conquistou a terceira Supertaça de Inglaterra.

Confirmada a continuidade, Guardiola vai trabalhar com o português Hugo Viana, já anunciado como o próximo diretor-desportivo do clube, a partir da próxima época.

Guardiola: «Senti que não poderia sair agora»

«O Manchester City significa muito para mim. É a minha nona época aqui, temos experienciado tantas coisas incríveis juntos. Tenho um sentimento muito especial por este clube. Já disse isto muitas vezes, mas eu tenho tudo o que um treinador alguma vez poderia desejar e eu aprecio muito isso. Espero que consigamos acrescentar mais troféus aos que já conquistámos. Vai ser o meu foco», apontou Guardiola, em declarações aos canais do clube.

O técnico referiu ainda que sentiu que não podia sair agora. «Eu senti que não poderia sair agora, tão simples quanto isso. Não me perguntem o motivo. Talvez as quatro derrotas foram a razão pela qual eu senti que não poderia sair. Senti que o clube ainda me quer, ou ainda o facto de que estamos juntos e essa é a razão pela qual assinámos», expôs o técnico.

«Eu gosto de estar aqui, gosto do meu trabalho, gosto de ser treinador deste clube. Já disse muitas vezes, há muitos anos, que no momento que não sentir isto, mesmo com contrato, vou ligar ao presidente e ao diretor-executivo e dizer que o melhor é eu sair. Não sinto isso agora e por isso estendi um pouco mais», acrescentou.