Acabou a novela de verão com Harry Kane e Manchester City como protagonistas. O avançado do Tottenham garantiu, numa publicação nas redes sociais, que vai permanecer nos «spurs» e que está 100% focado no trabalho e nos objetivos da equipa.

«Foi incrível ver a receção dos adeptos dos spurs no domingo e ler algumas das mensagens de apoio que recebi nas últimas semanas. Vou ficar no Tottenham neste verão e estarei 100% focado em ajudar a equipa a alcançar o sucesso», escreveu Harry Kane no Twitter.

O internacional inglês, que marcou presença no Euro2020, foi ligado durante os últimos meses a uma transferência para o campeão inglês Manchester City. Nuno Espírito Santo segura, assim, o avançado, pelo menos até ao final desta temporada.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1