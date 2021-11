O Manchester City venceu esta quarta-feira o Paris Saint-Germain (2-1), em Inglaterra, em encontro referente à 5.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Mbappé marcou primeiro (50m), Sterling (63m) e Gabriel Jesus (77m) garantiram a reviravolta.

A equipa de Pep Guardiola teve mais bola, muito mais bola, mas o PSG pareceu alinhar na pose de coitadinho, mostrando ao que ia já perto do intervalo.

Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, o Manchester City viu o poste negar o golo a Gundogan ao minuto 32. A formação local sufocava o adversário e, de repente, os franceses – com Nuno Mendes no onze - ficaram perto do 0-1.

Já perto do intervalo, John Stones complicou, Neymar serviu Mbappé e o gaulês, em excelente posição, atirou por cima. O Paris Saint-Germain estava vivo e deu outra prova no reatamento, chegando à vantagem. Messi cruzou rasteiro, Kyle Walker desviou e Mbappé agradeceu. O avançado dominou e colocou a bola pelo meio das pernas de Ederson (50m).

Danilo Pereira entrou em campo ao minuto 61, numa fase de pressão do Manchester City, e o empate chegaria pouco depois. Kyle Walker surgiu na área e tocou para o centro, Gabriel Jesus deixou passar a bola e Sterling finalizou ao segundo poste (63m).

Os Citizens continuavam por cima mas Neymar ainda desperdiçou uma grande oportunidade, em excelente lance individual, ao minuto 74. Na resposta, a equipa da casa fez o 2-1. Mahrez levantou para o segundo poste, Bernardo Silva amorteceu com muita classe e Gabriel Jesus garantiu o triunfo do Manchester City.

Com este resultado, a formação inglesa confirma o primeiro lugar no Grupo A e o Paris Saint-Germain também sela o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, na segunda posição.

O RB Leipzig de André Silva ainda luta pelo terceiro lugar e consequente passagem para a Liga Europa. Nesta quarta-feira, a equipa alemã foi à Bélgica golear o Club Brugge por 5-0.

André Silva marcou o terceiro golo da formação visitante, ao minuto 26. Nkunku (12m e 90+3m) e Forsberg (17m e 45+1m) bisaram na goleada do Leipzig.

Alemães e belgas somam quatro pontos cada, discutindo a terceira posição na última jornada do Grupo A.



(Imagens vídeo Eleven Sports)