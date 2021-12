Bernardo Silva marcou um dos golos da vitória do Manchester City frente ao Aston Villa, fora de portas (1-2). Rúben Dias foi o autor do tento inaugural dos Citizens.



Após o encontro, perguntaram a Pep Guardiola se Bernardo Silva era um dos melhores jogadores da Premier League, nesta altura. O treinador não tem dúvidas.



«É o melhor», atirou, prontamente. «Quando fizemos 98 pontos há dois ou três anos, ele também foi o melhor. Vejam os vídeos e vão perceber isso», salientou Guardiola.



O técnico elogiou a finalização do internacional português no lance do segundo golo do City: «Foi uma finalização incrível. O golo foi bom e conseguir a vitória frente ao Aston Villa foi um passo incrível para nós.»

Reveja o golaço de Bernardo Silva: