O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse esperar definitivamente um «jogo diferente» em Alvalade, ante o Sporting, em relação à vitória de há duas épocas por 5-0, em jogo dos oitavos de final, eliminatória que acabou com um 0-0 na 2.ª mão em Manchester.

«Nunca penso antes de um jogo que vou ganhar 4-0 ou 5-0, nunca. É um jogo diferente, não é a eliminar, é uma fase diferente e o nosso momento, com a falta de muitos jogadores, torna as coisas diferentes da última vez», afirmou Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O técnico do Manchester City abordou ainda as forças que vê neste Sporting de Amorim e analisou a evolução de há dois anos para cá. «Eles jogam de forma semelhante à que encontrámos há dois anos, o padrão é claro, penso que usam a posse de bola desde trás um pouco mais do que antes. Antes eles tinham Paulinho, mais ligado. Agora têm o Gyökeres, as ligações são parecidas, mas os momentos dele nas costas são muito perigosos. Têm boa ligação dentro, jogadores, movimentos. Mudaram os jogadores, mas o mesmo treinador, a mesma mentalidade, ganharam a liga portuguesa ao fim de 19 anos e no ano passado também, mostra o trabalho que tem feito aqui», frisou.

Guardiola confirmou que Ederson vai ser titular em Alvalade e respondeu sobre as palavras de Amorim sobre si. O técnico do Sporting disse que retirou coisas de Guardiola, como treinador, e que o catalão estava acima de si como técnico.

«Não sei… não sei. Estou certo de que é um excelente treinador e que melhorou muito, mas acontece quando estás muito tempo com o mesmo clube, com a mesma equipa, quando a direção desportiva vai no mesmo caminho. E de fora a minha perceção é que o Hugo Viana e o Ruben eram muito próximos. Estou certo de que sou melhor treinador do que quando comecei, vai das experiências, aprendes com os jogadores, com tudo. Não pretendo ser melhor do que o outro, ou ter mais sucesso. Quero que a minha equipa jogue e jogue melhor e mereça ganhar o jogo, é o meu objetivo», referiu, falando também de Hugo Viana, que vai ser o novo diretor-desportivo do City na próxima época.

«Estou ansioso por falar com o Hugo Viana, mas penso que ele está em contacto com o Ferran Soriano [ndr: diretor-executivo] e com o Txiki [diretor-desportivo] e espero que no próximo mês ou nas próximas semanas estejamos em contacto», afirmou, respondendo também sobre o que o City terá visto em Viana para o cargo.

«Creio que o Ferran perguntou ao Txiki os possíveis substitutos e creio que o Hugo Viana foi a sua primeira opção, tínhamos também alternativas e isso é uma decisão do clube. A minha intervenção foi zero, não conheço diretores desportivos», expressou.

O Sporting joga com o Manchester City pelas 20 horas desta terça-feira, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.