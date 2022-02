Pep Guardiola elogiou esta sexta-feira Marco Silva, na véspera do embate entre o Manchester City, orientado pelo técnico catalão, e o Fulham, do treinador português.

Na conferência de imprensa prévia à partida, Guardiola mostrou-se feliz pelo sucesso de Marco Silva na equipa que lidera atualmente o Championship.

«Estou muito satisfeito com o que o Marco tem feito, impressiona-me há bastante tempo. Vi alguns períodos neste período [de pausa] e fiquei impressionado com a forma como o Fulham joga. Não são só os golos que marcam, mas a forma como jogam, o ataque posicional deles é excecional», começou por dizer.

«Estou feliz por ele, conheço-o relativamente bem, ficámos com uma boa relação desde os tempos em que ele esteve no Fulham e no Watford. Agora vejo a equipa dele a jogar muito melhor do que no passado», prosseguiu.

Depois de uma pausa de inverno, esta partida marca o regresso dos citizens à competição. Guardiola assume que é um bom teste ao atual líder da Premier League.

«Não é segredo, vai ser um bom teste. É o melhor adversário que podemos ter, têm muitas qualidades e muitas alternativas. Há muitos jogadores com muita qualidade e estou feliz por vê-lo [Marco Silva] amanhã [sábado]», atirou.

O Manchester City recebe o Fulham este sábado, às 15h00, em jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra.