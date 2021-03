Pep Guardiola voltou a elogiar o rendimento de Bernardo Silva no Manchester City.

«Estou mais do que satisfeito com Bernardo Silva. Espero que também ele esteja satisfeito com a forma como tem vindo a jogar e a posição onde tem jogado», disse o técnico dos citizens na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Monchengladbach, da Liga dos Campeões.

«É um jogador muito, muito importante para a equipa, por vários motivos», frisou o técnico, adiantando: «O nível dele tem sido fantástico desde o primeiro dia, tirando um período na época passada em que caiu um pouco.»

«É um jogador com que podemos contar dentro e fora do campo, seja qual for a situação pessoal dele», acrescentou Guardiola.