O treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, respondeu com Erling Haaland à pergunta sobre se gostava de ter um avançado como Viktor Gyökeres na equipa inglesa. Porém, reconheceu a importância do sueco na equipa do Sporting.

«Temos Erling Haaland, o melhor avançado do mundo», disse Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira, da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

«O Gyökeres é um jogador muito importante para eles, mas estão há muito tempo com Amorim, notam-se os padrões, a alegria. Não há nada melhor para um treinador que ter uma equipa que está convencida do que o treinador quer que ela faça. É o mais importante, senão não tinham ganho e destronado o binómio FC Porto-Benfica de tantos anos», destacou Guardiola, sobre o coletivo dos leões.

Questionado sobre o que o treinador Ruben Amorim pode vir a fazer no Manchester United, Guardiola respondeu… à Guardiola. «Não sei. Não sei, não tenho ideia. Se me perguntas se vamos ser campeões esta época, tampouco vou responder, porque não sei. Perguntem-me se vou ganhar amanhã, perguntem-me. Não sei. Sou bom, mas não tanto para adivinhar o futuro», disse.

O Sporting joga com o Manchester City pelas 20 horas desta terça-feira, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.