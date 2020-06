Mais de três meses depois, o Manchester City vai voltar à competição na quarta-feira, na receção ao Arsenal, em jogo da 28.ª jornada da Premier League.

Além do campeonato inglês, os citizens estão ainda envolvidos na Liga dos Campeões – estão a meio da eliminatória dos oitavos de final ante o Real Madrid – e na Taça de Inglaterra. Para Pep Guardiola, os jogadores não estão preparados para jogarem tantos jogos neste regresso.

«Não estamos prontos [para o regresso]. Não apenas o Manchester City, todas as equipas. É por isso que teremos de rodar a equipa e utilizar todos os jogadores», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pelo The Guardian.

«Podemos jogar um jogo depois de três semanas de férias, mas estivemos dois meses de férias no sofá, sem fazer grande coisa. Os jogadores não estão totalmente em forma. Mas temos de começar e terminar a temporada, para que o prejuízo económico dos clubes seja o mínimo possível.»

Guardiola defendeu ainda que os jogadores da Premier League tiveram pouco tempo para se prepararem, mas mostra-se conformado.

«Estas três semanas de trabalho preocupam-nos, falta-nos preparação. Em Espanha e na Alemanha, por exemplo, tiveram cinco ou seis semanas para se prepararem. É o que é. Todas as pessoas com negócios e lojas precisam de adaptar-se. Todos sofreram nesta situação, pessoalmente e economicamente, e temos de nos adaptar. Quanto mais rápido, melhor. Os jogadores estão a treinar bem, mas não sei exatamente as condições físicas de cada e quantos minutos poderão jogar ao mais alto nível», referiu.

Guardiola falou ainda sobre a mãe, uma das vítimas mortais da covid-19: «O que eu vivo pessoalmente é o mesmo que toda a gente. Não há nada diferente. Todas as pessoas que perdemos são importantes para as suas famílias. É por isso que temos famílias para estarmos juntos, para sermos fortes. Não sou diferente de nenhuma outra pessoa no mundo.»