O Manchester City ganhou 4-2 ao Tottenham, na noite de quinta-feira, depois de ter estado a perder 2-0. Uma reviravolta importante frente a uma das melhores equipas da Premier League, mas ainda assim suficiente para deixar Pep Guardiola satisfeito.

Pelo contrário, o técnico dos citizens mostrou-se algo agastado com a atitude da equipa no final do encontro. Para Pep, o atual campeão inglês não tem paixão pelo jogo.

«Não estamos a jogar mal. (...) Não temos paixão. Jogamos bem, sim, mas não temos paixão. Não nos defendemos uns aos outros. Hoje, e apesar de ter ganho 4-2, é que percebi. Estamos muito longe. Ou mudamos, ou não vamos ganhar nada», começou por dizer, à Viaplay.

«O Arsenal não ganha a Premier League há duas décadas. Com exceção do Gabriel Jesus e o Zinchenko [antigos jogadores do City], nenhum deles ganhou a Premier League. E eles matam cada ação do jogo. Nós não temos isso. É normal, temos ganho nos últimos anos. Os dois golos que sofremos hoje é porque não fazemos o que temos de fazer para ganhar. por isso ou mudamos, e não só na Premier League, também na Taça e na Champions, ou então não teremos opções», continuou.

Guardiola elencou depois algumas exceções, antes de nomear alguns nomes onde essa falta de paixão é evidente, com três portugueses à mistura: «É falta de amor pelo que se faz, falta de estômago. Este tipo de coisas, não temos. Vamos ver. Precisamos da paixão que o Julián Álvarez, o Rico Lewis e o Aké têm. Cada duelo é para ganhar, cada ação é a última da vida deles. Caso contrário, contra este Arsenal, ou o Manchester United… há quantos anos eles não ganham a Premier League? Eu estava na Alemanha ou em Espanha. Temos de voltar a ter isso, é o normal.»

«Perdemos a paixão porque o estádio está confortável, toda a gente está confortável, está tudo bem, ganhámos, estamos bem… (…) Temos de encontrar isso em nós mesmo. (…) As pessoas que eu conheço dizem ‘o De Bruyne não joga, o Kyle Walker não joga, o Phil Foden não joga, o João Cancelo não joga, o Rúben Dias não joga, o Bernardo não joga…’. É por isso. Com os outros é a mesma coisa. E quando perceberem isso, vamos dar um passo em frente para o resto da época», concluiu.

O Manchester City ocupa atualmente o segundo lugar da Premier League, a cinco pontos do líder Arsenal, mas mais um jogo disputado.