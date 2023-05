Pep Guardiola prometeu, na terça-feira, que vai continuar a ser treinador do Manchester City na próxima temporada, independentemente dos resultados da investigação aos citizens, acusados de violar as regras financeiras da Premier League.

Em declarações antes do jogo frente ao Brighton, o técnico espanhol pediu celeridade à justiça, pois, diz, estas acusações «ensombram» o título já conquistado este ano pela equipa de Bernardo Silva e Rúben Dias.

«Vou ficar na próxima temporada. Vou ficar», começou por dizer, citado pela Sky Sports.

«Mas gostava que a Premier League, ou os juízes, tomassem uma decisão o mais rápido possível. Talvez tenhamos feito algo de errado, toda a gente vai saber, e se somos o que acreditamos ser, e como temos sido como clube nestes muitos anos, da maneira certa, então talvez as pessoas parem de falar sobre isto. Adoraríamos que fosse amanhã», prosseguiu.

Guardiola frisa que o título do City foi conquistado com justiça em campo: «Espero que os juízes não estejam muito ocupados e possam ver e ouvir os dois lados, e no final tomar a melhor decisão. Porque eu tenho a certeza que merecemos o que ganhámos. Não tenho dúvidas.»

«Aceitamos a situação. Se acontecer [castigo], acontece. Por isso vamos lá. Sentem-se, falem, os dois lados, com os advogados presentes. Não esperem um ano, ou três. Porque não o fazem rapidamente? (...) Para o bem de todos. Mas sei que há muitos casos pelo mundo, muitas injustiças. Espero que possamos fazer isto rapidamente», concluiu.