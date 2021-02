O Manchester City está em primeiro lugar na Premier League com dez pontos de vantagem para o segundo classificado, Machester United, e com um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões. No final do encontro com o Borussia Monchengladbach, Pep Guardiola foi questionado sobre qual é o segredo para a boa temporada da equipa.

«Temos muito dinheiro para comprar jogadores incríveis», respondeu o técnico catalão.

«É verdade. Sem jogadores de grande qualidade não conseguiríamos», acrescentou de seguida, elogiando a equipa.

«Estes jogadores são fantásticos e temos uma relação incrível. Jogam todos os jogos a pensar que é para ganhar.»