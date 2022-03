A conferência era de antevisão ao dérbi de Manchester, entre City e United, mas Pep Guardiola foi naturalmente questionado pela situação do conflito da Rússia com a Ucrânia.

O técnico dos citizens assumiu que Oleksandr Zinchenko, internacional ucraniano, continua preocupado com a situação no seu país, invadido pelo exército russo, e criticou a ação da classe política neste conflito, nomeadamente a União Europeia e a NATO.

«Os gestos da Premier League [de solidariedade ao povo ucraniano] são importantes, mas são só gestos. Não cabe à Premier League ou às pessoas em todo o mundo fazerem alguma coisa. Os políticos é que existem para evitar estas coisas e quando acontecem é porque eles [políticas] são uns falhados. Mas uns completos falhados», começou por dizer.

«E isto nunca é sobre a bandeira ou um bocado de território. É sobre dinheiro. Aconteceu na Síria, no Afeganistão, na Jugoslávia e para as pessoas que estão no topo, o que interessa é o dinheiro. Se não há dinheiro envolvido, então é porque a situação não é a pior. E infelizmente continua a acontecer atualmente. A NATO e a União Europeia falharam completamente», atirou.