Bernardo Silva viveu dias difíceis depois do penálti que falhou na quarta-feira, diante do Real Madrid, mas este sábado foi decisivo na vitória do Manchester City frente ao Chelsea, ao apontar o único golo do encontro.

No final da partida, ainda no relvado de Wembley, o internacional português foi cumprimentado por todos os colegas de equipa, mas recebeu um abraço especial, de Pep Guardiola.

O técnico espanhol, inclusivamente, dedicou algumas palavras a Bernardo, que não foram percetíveis.

O Manchester City, recorde-se, apurou-se para a final da Taça de Inglaterra: vai defrontar o Manchester United ou o Coventry.

Ora veja: