À margem da antevisão à receção ao Crystal Palace, na tarde deste sábado, Pep Guardiola desdobrou-se em elogios a Hugo Viana, futuro diretor desportivo do Manchester City. Neste momento, o antigo diretor desportivo do Sporting trabalha com Txiki Begiristain, a fim de garantir uma transição alinhada com o projeto.

«Vai ser muito fácil comunicar e trabalharmos. É o sucessor perfeito. Tem uma forma de comunicar semelhante ao Txiki, até na postura. E não é stressado como eu. Disse-lhe para esquecer os últimos anos, porque queremos a perspetiva do Hugo Viana.»

«Em breve vamos conversar sobre o plantel e como o melhorar. Não quero estar num clube no qual só o treinador fala. Eu confio muito nos dirigentes e no diretor desportivo, porque também eles querem melhorar o projeto», argumentou, em conferência de imprensa.

De saída do Man City está o espanhol Txiki Begiristain, de 60 anos, com quem Pep Guardiola celebrou a conquista de 18 títulos.

Nesta conferência de imprensa, o treinador do Manchester City também elogiou Nico González, médio espanhol contratado ao FC Porto em janeiro.

«O impacto dos reforços tem sido positivo. Não é fácil integrar um plantel que vem de maus resultados. O Nico tem jogado bem e tenho a certeza que vai aprender muito ao lado do Rodri. E vai evoluir porque é capaz de escutar.»

«Vai ficar no Man City por muitos anos, porque quer aprender e é capaz de evoluir rapidamente», explicou.

O médio espanhol, de 23 anos, regista dez jogos e um golo pelo Manchester City.

O sexto classificado da Premier League disputa a 32.ª jornada na tarde deste sábado (12h30), em casa, frente ao Crystal Palace (11.º).