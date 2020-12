Depois do empate a zero no Dragão, o Manchester City teve este sábado uma vitória tranquila frente ao Fulham, por 2-0, no jogo em que Kevin de Bruyne foi a estrela maior.

Com Cancelo e Rúben Dias no onze e Bernardo Silva no banco, os citizens chegaram cedo ao golo. Kevin de Bruyne roubou a bola a meio campo, lançou Sterling na direita, que deixou a defesa para trás rematou cruzado para o fundo da baliza. O relógio ainda só marcava cinco minutos e já estava o marcador aberto.

Ainda antes da meia hora chegou o segundo. Falta de Anderson sobre Sterling, o árbitro assinalou penálti e Kevin De Bruyne, chamado a converter, não perdoou. Foi bola para um lado, guarda-redes para o outro.