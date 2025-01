Abrir o novo ano como terminou 2024. Na tarde deste sábado, na 20.ª ronda da Premier League, o Manchester City triunfou na receção ao West Ham, de Lopetegui (4-1). Com Bernardo Silva a totalista e Matheus Nunes no banco, e sem minutos, a turma de Guardiola alcançou a 10.ª vitória no campeonato.

Depois de beneficiar do autogolo de Coufal, ao décimo minuto, o Manchester City contou com a sociedade Savinho e Haaland para fazer estragos, aos 42 minutos.

Na etapa complementar, Haaland atingiu o 16.º golo na Premier League, estacionando a um do líder Salah (Liverpool).

Três minutos volvidos, foi a vez de Foden sentenciar a contenda. Estavam decorridos 58 minutos.

Entre trocas, e na fase em que mais insistiu no ataque, o West Ham somente conseguiu reduzir por Füllkrug, aos 71m.

A turma de Lopetegui terá a lamentar as sucessivas oportunidades desperdiçadas até ao final.

Desta forma, o Manchester City reforça o 6.º lugar, com 34 pontos. Segue-se a receção ao Salford (4.ª divisão), em encontro dos «32-avos» da Taça de Inglaterra, na tarde de sábado (17h45).

Por sua vez, o West Ham permanece no 13.º posto, com 23 pontos, oito de diferença para a linha de água. Na Taça, a turma de Lopetegui visita o Aston Villa, na noite de sexta-feira (20h).