Líder da Premier League, o Manchester está ainda na luta pela conquista da Liga dos Campeões, prova na qual vai defrontar nas meias-finais o Real Madrid.

Em entrevista ao Arab News, Bernardo Silva, médio dos citizens, reconheceu o poderio do adversário espanhol, mas reiterou o objetivo do clube inglês de coroar-se «rei» da Champions.

«Vimos os jogos do Real Madrid frente ao PSG e ao Chelsea, e se eles são capazes de vencer essas duas equipas significa que são uma das melhores do mundo. Vamos ter de lutar para os eliminar», começou por dizer.

«Mas não temos medo. Ganhámos-lhes há duas épocas nos oitavos de final e vamos tentar ganhar novamente, sabendo que eles são os reis da Liga dos Campeões, como eles dizem. Mas também queremos ser reis na Europa e acreditamos na nossa equipa», continuou.

Do lado do Real haverá Karim Benzema, um dos avançados em melhor forma no futebol mundial esta época, mas Bernardo lembra que o compatriota Rúben Dias está de regresso nos citizens depois de recuperar de lesão.

«O Benzema tem feito uma grande época e é um grande jogador, mas quando se joga contra o Real Madrid, o PSG, o Chelsea, o Liverpool ou o At. Madrid joga-se contra os melhores do mundo. Estamos habituados a isso e acredito que os nossos defesas vão estar bem.»

«Vimos o impacto que o Rúben Dias teve na última época, o quão importante é para nós. Infelizmente esteve lesionado, mas estamos muito felizes por tê-lo de volta. (…) é um dos melhores defesas do mundo, se não o melhor», defendeu.

Bernardo abordou novamente a sua situação no City: o jogador formado no Benfica voltou a confessar que passou um mau bocado em Inglaterra, mas diz-se feliz neste momento.

«Vamos ver o que acontece no futuro, mas estou muito feliz neste momento. Darei o meu melhor por este clube até ao último dia aqui. Adoro este clube e os adeptos. (…) E olho à volta e não vejo um projeto melhor do que o do City. Provavelmente é o melhor projeto do mundo no futebol.»

«Por isso, em termos de ganhar títulos e de ambição que este clube tem para o futuro, provavelmente é o melhor do mundo», atirou.