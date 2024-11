Depois da conquista da Bola de Ouro no início do mês de novembro, Rodri foi homenageado pelo clube, no regresso ao Ettihad, antes do encontro frente ao Tottenham.

No estádio, o médio espanhol pôde exibir o prémio aos adeptos da equipa de Manchester, numa altura em que se encontra a recuperar de uma lesão grave.