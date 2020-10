O Manchester City correu alguns riscos calculados no mercado de transferências, de acordo com o director-executivo do clube inglês, Ferran Soriano.

«É preciso ver o que gastámos. Vencemos o Leroy Sané ao Bayern Munique por 49 milhões de euros, esse dinheiro essa necessário para reinvestir e comprámos Ferrán Torres, um jogador similar, por 23 milhões», começou por referir.

Depois, Ferran Soriano falou sobre a questão dos defesas. O Manchester City contratou Nathan Aké e Rúben Dias, negociando Otamendi para o Benfica. «Se precisamos de um defesa-central, precisamos de um defesa-central. O Otamendi esteve muito bem por nós mas pela sua idade e por outras questões o melhor a fazer era trocá-lo por um mais novo. Isso tinha de ser feito.»