Lesionado há várias semanas, Rúben Dias não pôde alinhar no encontro deste domingo diante do Liverpool e por isso ficou num dos camarotes do Etihad.

Os adeptos do Manchester City fizeram questão de mostrar ao central português a falta que faz no terreno de jogo e entoaram o cântico que os próprios criaram para o jogador: «Rúben Dias, o nosso número 3; Deixou o Benfica para vir para o City; Ganhou a Taça, ganhou a Liga; Odeia o United e ama o City».

O defesa esboçou um sorriso e aprovou o cântico, erguendo o punho.

Ora veja: