O Manchester City teve um regresso atribulado a Inglaterra, após a vitória em Alvalade, diante do Sporting (5-0).

Nas redes sociais, os citizens informaram que o avião que transportava a equipa desde Lisboa teve de ser desviado devido às condições meteorológicas.

«Podemos confirmar que o avião que transportava a equipa principal de Lisboa aterrou em segurança em Liverpool, depois de ventos fortes forçarem um desvio de Manchester», pode ler-se na nota do clube.



We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity