O internacional português Bernardo Silva, do Manchester City, vai ter em breve o treinador Ruben Amorim como adversário em Inglaterra. Talvez por isso, claro, não lhe deseje o melhor dos sucessos desportivos, mas diz que Amorim «merece» a oportunidade.

«Sobre ele [Amorim] ir para o Manchester United, bem, não lhe desejo muito bem (risos), porque vai ser meu rival, mas merece o que tem, o trabalho que fez nos últimos anos foi inacreditável», disse Bernardo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões (terça-feira, 20h00).

Sobre os tempos em que se cruzou com Amorim no Benfica, como jogador, e se imaginava Amorim como treinador e com o atual sucesso, Bernardo respondeu. «Sim, partilhámos alguns momentos, ainda que eu não tenha passado muito tempo na equipa principal do Benfica, íamos várias vezes treinar com a primeira equipa e partilhámos esses momentos no Seixal. Quanto imaginar se seria treinador ou não, não é coisa que estivesse preocupado na atura, nunca pensei muito nisso. O Ruben tinha um entendimento bom do jogo, ele entendia o que os companheiros precisavam. Eu lembro-me dele no Benfica jogar a médio defensivo, a 8, a 10, a lateral-direito.»

«Merece também dar o salto, neste caso para o United, não lhe desejo o melhor porque vai ser meu rival, mas fico feliz que tenhamos mais um português a um nível tão alto no melhor campeonato do mundo», concluiu.

Questionado sobre se Ruben já é um dos melhores treinadores do mundo, Bernardo apontou à consistência.

«Quanto ao Ruben, um dos melhores treinadores do mundo, é difícil dizer isso, meter um treinador tão jovem ao nível do meu treinador [Guardiola], de um Ancelotti, de um Klopp, treinadores que têm andado consistentemente ao mais alto nível, acho difícil. Precisas de alguma consistência e de ter um teste ao mais alto nível no futebol europeu, que o Ruben vai começar agora. Está num excelente caminho, mas um dos melhores do mundo… um dos mais promissores do mundo, sem dúvida que sim. E o que o que fez até agora tem sido fantástico», rematou.