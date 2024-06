Stefan Ortega renovou contrato com o Manchester City, anunciou este sábado o clube inglês, em comunicado.

O guarda-redes alemão tinha um vínculo válido até junho de 2025, mas prolonga-o agora por mais um ano, até ao final da época 2025/26.

«Estou encantado por ficar mais tempo no Manchester City. Este clube dá todas as condições aos jogadores e todos os dias me sinto motivado e desafiado. (…) A minha família está completamente adaptada a Inglaterra, adoro tudo aqui», afirmou o jogador de 31 anos, aos meios de comunicação dos citizens.

Contratado ao Arminia Bielefeld em 2022, Ortega somou 34 jogos em duas temporadas no City: 14 no primeiro ano, 20 no segundo.