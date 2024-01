O Manchester City triunfou, na noite desta sexta-feira, na casa do Tottenham, em duelo a contar para os «16-avos» da Taça de Inglaterra, por 0-1. O golo tardio de Aké, aos 89m, brindou uma partida dominada, por completo, pela turma de Guardiola, que lançou Bernardo Silva e Rúben Dias de início, e relegou Matheus Nunes para o banco. Esta foi a primeira vitória dos «citizens» na mais recente casa do Tottenham.

Entre os anfitriões, Pedro Porro manteve a titularidade e foi uma exceção entre os «spurs», uma vez que a iniciativa ofensiva foi escassa nos 107 minutos de jogo. Portanto, rebobinemos.

Logo à passagem do quinto minuto, o jovem médio Bobb fez golo, mas a festa madrugadora foi desfeita pelo vídeoárbitro, que descobriu posição irregular.

Apesar da pressão e insistência do Manchester City junto da baliza de Vicario, os londrinos pareciam contar com a sorte do seu lado. Ao intervalo, não tinham, sequer, rematado.

Desperdício, domínio e salvação

O regresso dos balneários não trouxe novidades. Os «citizens» mantiveram o domínio, à boleia de Álvarez. Aos 48m, o argentino teria aberto, com naturalidade, o marcador, não fosse o «voo» de Micky van de Ven, que impediu males maiores para o Tottenham, que permanecia remetido ao meio-campo defensivo.

Já com De Bruyne e Doku em campo, Bernardo Silva e o experiente médio belga dispuseram de oportunidades consecutivas, aos 81 e 82m. Uma vez mais, valeu Vicario...e a sorte. Face ao remate de De Bruyne, o guardião italiano nada podia fazer.

O futebol ensina que «quem não marca sofre», porém, face ao filme deste jogo, seria preciso um «milagre», ou um descalabre, para o Tottenham conseguir algo mais do que adiar as decisões para Manchester.

Como tal, o marcador foi, por fim, inaugurado aos 89m, por Aké. Na sequência de um canto cobrado à esquerda, o defesa neerlandês, beneficiando da marcação de Rúben Dias sobre Vicario, fez o golo. As hostes londrinas ainda protestaram falta do internacional português, mas nada havia a fazer.

Os derradeiros minutos espelharam um Tottenham apático, sem soluções e desprovido de inspiração. Em suma, a falta que Son faz aos «spurs». Quando soou o apito final, a festa de Rúben Dias e Bernardo Silva apenas foi interrompida pela exigência de Guardiola, inconformado com o número de oportunidades desperdiçadas.

Assim, o Manchester City junta-se a Bournemouth nos «oitavos» da prova. Os 16-avos de final da Taça de Inglaterra decorrem até à noite de segunda-feira.

Manchester City e Tottenham devolvem atenções para a Premier League. Na quarta-feira, a turma de Guardiola recebe o Burnley, a partir das 19h30. À mesma hora, o Tottenham visita o Brentford.