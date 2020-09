O Benfica confirmou esta terça-feira a contratação de Nicolás Otamendi ao Manchester City.

Em comunicado no site oficial, as águias informam que o central argentino assinou um contrato válido por três épocas, isto depois de já terem comunicado à CMVM um acordo com o City para transferência no valor de 15 milhões de euros.

Cumpridos os habituais exames médicos, Otamendi rubricou contrato com os encarnados e confirma assim o regresso a Portugal, depois de ter representado o FC Porto entre 2010 e 2014.

Em comunicado à CMVM, o Benfica refere ainda que Otamendi fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Recorde-se que em sentido contrário, do Benfica para o Manchester City, segue Rúben Dias, por 68 milhões de euros, mais 3,6 em variáveis.