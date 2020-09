Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, não quis falar aos jornalistas à chegada a Barcelona, mas acabou depois por prestar algumas declarações ao Deportes Cuatro.

Questionado sobre a possibilidade de Messi continuar no Barcelona, afirmou: «Difícil, difícil», expressão que utilizou depois quando questionado novamente sobre o futuro no clube catalão.

Sobre o Manchester City, Jorge Messi disse que «não há nada» e que não falou com Pep Guardiola, acrescentou mesmo: «Não falei com ninguém.»

Lionel Messi, grande figura do Barcelona nos últimos 15 anos e um dos melhores jogadores de toda a história do futebol, não apareceu na segunda-feira nas instalações do clube para o regresso aos treinos. No domingo, também não compareceu para os testes.

No fim-de-semana, a Liga Espanhola esclareceu que Lionel Messi tem de pagar a cláusula de rescisão para sair do clube.