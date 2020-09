O Benfica anunciou este domingo a venda de Ruben Dias ao Manchester City, num negócio avaliado em 68 milhões de euros, e que pode chegar aos 71,6 milhões, mediante a concretização de alguns objetivos desportivos.

Refira-se que este negócio é independente da contratação de Nicolas Otamendi, o qual foi incluído noutro negócio, valorizado em 15 milhões de euros. Ou seja, o Benfica vende Ruben Dias por 68 milhões e compra Otamendi por 15 milhões.

Ruben Dias viaja já esta segunda-feira para Manchester, para cumprir os exames médicos e todas as formalidades antes de assinar contrato com a formação de Pep Guardiola.

Leia o comunicado na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias, pelo montante de € 68.000.000 (sessenta e oito milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City.

Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD»