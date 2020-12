Cenas incríveis protagonizadas por Pep Guardiola no empate do Manchester City com o West Bromwich Albion, na Premier League. O treinador dos citizens foi, diga-se, bastante efusivo ao reclamar o tempo de compensação junto do quarto árbitro da partida, Anthony Taylor.

No final do encontro, o catalão referiu que afirmou ao assistente: «Disse que se calhar quatro minutos não eram suficientes. O Gabriel esteve três minutos a ser assistido, à espera. Com as substituições, quatro minutos não chegam. Mas, honestamente, ele é quem manda e decide.»