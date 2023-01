O Manchester City foi eliminado da Taça da Liga Inglesa ao perder por 2-0, em Southampton.

Numa partida em que João Cancelo foi o único português titulares nos campeões e o treinador dos Saints, Nathan Jones, estava debaixo de grande pressão, a surpresa da ronda começou a desenhar-se aos 24 minutos.

Lyanco aproveitou espaço no flanco direito e cruzou para Sékou Mara que num remate de primeira bateu Ortega Moreno, nesta noite o substituo de Ederson na baliza.

Aliás, essa foi uma das noticias do encontro. Pep Guardiola optou por deixar alguns dos mais influentes jogadores no banco, certamente a pensar no dérbi com o Manchester United, no sábado.

O City ficou com uma montanha para subir pouco depois, quando Djenepo recebeu entre linhas um passe de Lavia. O maliano virou-se para a baliza, correu uns metros, percebeu o adiantamento do guarda-redes do City e atira um longo chapéu para o segundo do jogo.

Ao intervalo, Guardiola ainda tentou resgatar alguma coisa ao lançar Kevin de Bruyne, AKanji e Ake. Mais tarde, colocaria Haaland na partida, mas o ManCity fez uma das piores exibições da temporada e caiu!

O dérbi das Midlands: escaldante até ao fim

No outro jogo do dia na Taça da Liga Inglesa, o Wolverhampton e a «alcateia portuguesa» foi até ao City Ground para um sempre escaldante dérbi com o Nottingham Forest. Ironicamente, foi Boly, antigo jogador dos Wolves, quem fez o 1-0. O Forest ficou em vantagem entre os minutos 18 e 63: ou seja, foi já na segunda parte que Matheus Nunes levou a bola para o meio-campo do Forest, serviu Matheus Cunha e o brasileiro entregou a Raul Jimenez, que fez o 1-1 ao encostar para a baliza, resultado que perdurou até ao fim dos 90 minutos.

O duelo foi então para os penáltis. Surridge e Rúben Neves falharam os dois primeiros e foi mesmo no último pontapé da série de cinco que tudo se decidiu: entre provocações de parte a parte, Henderson defendeu o remate Hodge, soltou a festa nas bancadas do City Ground, enquanto no relvado antigos colegas de equipas se envolviam num a confusão pouco digna, depois do 4-3 em penáltis