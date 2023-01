Roberto Martínez foi ver portugueses e acabou por ver um monstro. Erling Haaland apontou o quarto hat-trick na Premier League em apenas 19 jogos e deu a vitória ao Manchester City sobre o Wolverhampton.

O selecionador nacional até deve ter ficado surpreendido com o onze do campeão em título sem a presença de qualquer português, enquanto do lado oposto havia quatro lobos portugueses no onze de Lopetegui.

O ManCity tinha em mente o Arsenal-Manchester United desta tarde e sabia que uma vitória lhe garantia ganhar pontos a pelo menos um dos dois rivais. O jogo foi o que se esperava dele, com o ManCity a superiorizar-se. Ainda assim, os citizens só chegaram ao golo aos 40 minutos: cruzamento de Kevin de Bruyne e Haaland cabeceou para o 1-0.

A vantagem ao intervalo era como uma montanha que os Wolves tinham de subir, numa altura em que lutam pela sobrevivência na Premier League.

No segundo tempo, porém, o «monstro» de Manchester acabou com a história. Haaland bisou de penálti e num erro grave de José Sá, num passe para o adversário, o norueguês chegou ao hat-trick com golos aos 50 e 54 minutos. Haaland saiu logo de seguida, com tudo resolvido e com o ManCity a ganhar, desde já, o Arsenal-Manchester United.