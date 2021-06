Mason Greenwood, avançado do Manchester United, vai falhar a fase final do Euro 2020 para recuperar de um problema físico que o tem limitado desde março.

Em comunicado, o Manchester United explicou que Greenwood abandonou a pré-convocatória de 33 jogadores do selecionador Gareth Southgate para preparar da melhor forma a próxima temporada dos red devils.

«Greenwood tem um problema físico desde março e a sua utilização na equipa foi administrada de forma a não piorar o problema. A sua participação no Europeu não seria benéfica e, por isso, Greenwood vai permanecer no Manchester United para poder recuperar e preparar a próxima época», explicou o clube inglês, não tendo especificado a lesão do extremo de 19 anos.

Minutos depois do comunicado dos red devils, a federação inglesa confirmou que o extremo esquerdino abandonou os trabalhos da seleção.

Manchester United have confirmed that @masongreenwood has withdrawn from the provisional #ThreeLions squad due to an underlying injury.



Hope to see you back to full fitness soon, Mason! 💪 pic.twitter.com/CAmNuaEY9A