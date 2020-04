Uma das grandes questões da pausa no mundo do futebol devido à Covid-19 é perceber quando é que os campeonatos vão estar com condições para retomar.

No caso da Premier League, não há uma data estabelecida para voltar - apenas quando estiverem reunidas todas as condições de segurança - e há quem diga que se não se jogar até final de maio... nenhuma equipa deve ser declarada campeã.

Quem o diz é Luke Shaw, companheiro de equipa de Bruno Fernandes no Manchester United. As suas palavras foram claras. «Descartar e começar de novo. Sim, começar de novo. Se não conseguirmos voltar tem de ser uma época nula», referiu, durante um torneio de FIFA solidário, que juntou alguns futebolistas da Premier League.

Caso este desejo de Shaw se concretize, o maior prejudicado seria o Liverpool. Os atuais campeões europeus lideram o campeonato com mais 25 pontos que o segundo classificado Manchester City e, recorde-se, não conquistam a liga inglesa desde 1990.