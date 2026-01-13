OFICIAL: Michael Carrick sucede a Ruben Amorim no Man United
Antigo capitão dos «Red Devils» assume comando técnico até ao final da temporada
Antigo capitão dos «Red Devils» assume comando técnico até ao final da temporada
Antigo capitão do Manchester United, Michael Carrick sucede a Ruben Amorim no comando técnico, conforme anunciado pelos “Red Devils” nesta terça-feira. O treinador inglês, de 44 anos, assinou até ao final da época.
«Ter a responsabilidade de liderar o Manchester United é uma honra. Sei o que é preciso para ter sucesso. O meu foco está em ajudar os jogadores a atingirem os padrões exigidos e sabemos que este grupo é capaz de o conseguir. Ainda há muito para disputar nesta temporada», referiu aos meios do Man United.
Depois de 464 jogos pelo clube entre 2006 e 2018, Carrick integrou as equipas técnicas de José Mourinho e de Ole Gunnar Solskjaer, assumindo o leme da equipa principal de forma interina após a saída de Solskjaer, com duas vitórias em três jogos. Entre 2022 e 2025, o antigo internacional inglês treinou o Middlesbrough, mas sem conseguir subir à Premier League.
Quanto a Fletcher, o escocês de 41 anos vai retomar o trabalho de treinador principal dos sub-18, depois de comandar a equipa principal no empate com o Burnley (2-2) e na derrota com o Brighton (2-1), que ditou a eliminação da Taça.
O Manchester United ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 32 pontos, a três dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. No sábado, às 12h30, há receção ao Manchester City (2.º).
Michael Carrick is back 🤝— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026
Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴