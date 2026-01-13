Antigo capitão do Manchester United, Michael Carrick sucede a Ruben Amorim no comando técnico, conforme anunciado pelos “Red Devils” nesta terça-feira. O treinador inglês, de 44 anos, assinou até ao final da época.

«Ter a responsabilidade de liderar o Manchester United é uma honra. Sei o que é preciso para ter sucesso. O meu foco está em ajudar os jogadores a atingirem os padrões exigidos e sabemos que este grupo é capaz de o conseguir. Ainda há muito para disputar nesta temporada», referiu aos meios do Man United.

Depois de 464 jogos pelo clube entre 2006 e 2018, Carrick integrou as equipas técnicas de José Mourinho e de Ole Gunnar Solskjaer, assumindo o leme da equipa principal de forma interina após a saída de Solskjaer, com duas vitórias em três jogos. Entre 2022 e 2025, o antigo internacional inglês treinou o Middlesbrough, mas sem conseguir subir à Premier League.

Quanto a Fletcher, o escocês de 41 anos vai retomar o trabalho de treinador principal dos sub-18, depois de comandar a equipa principal no empate com o Burnley (2-2) e na derrota com o Brighton (2-1), que ditou a eliminação da Taça.

O Manchester United ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 32 pontos, a três dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. No sábado, às 12h30, há receção ao Manchester City (2.º).