Jadon Sancho foi afastado das atividades da equipa principal do Manchester United, devido a um «problema disciplinar».

Esta decisão surge uma semana e meia depois de o internacional inglês ter entrado num «bate boca» público com o treinador, Erik ten Hag.

Após o jogo frente ao Arsenal, Ten Hag justificou a ausência de Sancho da convocatória por causa do mau desempenho nos treinos. «É preciso estar num certo nível todos os dias para jogar no Manchester United», afirmou.

Ora, Sancho respondeu nas redes sociais: «Por favor, não acreditem em tudo o que leem. Não vou permitir que as pessoas digam coisas que não são verdade, treinei muito bem esta semana. Acredito que haja outras razões para isto acontecer, mas não as vou explicar, já sou bode expiatório há muito tempo, não é justo.»

