Bruno Fernandes foi eleito jogador do mês de dezembro da Premier League e fez história. O jogador português do Manchester United é o primeiro a vencer a distinção por quatro vezes num ano.

O médio foi eleito jogador do mês em fevereiro, junho, novembro e dezembro de 2020.

No mês de dezembro, Bruno Fernandes marcou três golos e fez quatro assistências na liga inglesa com a camisola do Manchester United.

Além de Bruno Fernandes estavam também nomeados Marcus Rashford, do Manchester United, Mohamed Salah, do Liverpool, Anwar El Ghazi e Emiliano Martinez, do Aston Villa, Ben Mee, do Burnley, Tomas Soucek, do West Ham, e John Stones, do Manchester City.

«Três golos e quatro assistências foi um mês completo para mim. Marcar e assistir para os companheiros é prefeito», disse Bruno Fernandes à Premier League.

«Quero conseguir outros troféus e prémios, mas estou muito feliz por fazer história», adiantou o jogador português.

Numa altura em que os Red Devils ocupam a liderança da tabela, visitam o campeão em título, Liverpool, este domingo. Bruno Fernandes diz que «ainda é cedo para se começar a falar no Manchester United campeão.»

«Temos de continuar a trabalhar. Jogamos contra uma das melhores equipas de Inglaterra e sabemos o que isso significa para os adeptos. Mas o ponto principal é o mesmo: três pontos.»