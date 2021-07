Luke Shaw, defesa inglês em evidência no Euro 2020, terá jogado quatro partidas da competição com costelas partidas, segundo avança o jornal inglês The Telegraph.

As fraturas terão ocorrido no jogo contra a Alemanha, dos oitavos-de-final, mas Shaw continuou a jogar apesar das dores e, a julgar pelas exibições a partir dos quartos de final, pouco terá afetado o desempenho do lateral esquerdo.

O Manchester United, clube do jogador, quer que Shaw regresse rapidamente das férias na Grécia para que se possa avaliar a extensão da lesão. Este é mais um golpe à preparação da nova época dos Red Devils, que não poderão contar com Marcus Rashford no início da temporada, submetido a uma intervenção cirúrgica no ombro.