Bruno Fernandes rendeu mais cinco milhões de euros ao Sporting. O Manchester United qualificou-se neste domingo para a Liga dso Campeões e, nessa medida, o clube inglês paga aquele valor aos leões, conforme estipulado aquando da venda do antigo capitão leonino.

O camisola 18 dos red devils foi mesmo o autor do golo da vitória do United sobre o Leicester e, por isso, foi responsável direto nas contas do ManUtd e do Sporting.

Refira-se que o emblema de Old Trafford tinha pago 55 milhões de euros pelo médio, mas havia vários fatores que podiam elevar o valor da transferência. Um deles cumpriu-se neste domingo e valeu cinco milhões ao Sporting.