Com dois golos e duas assistências contra a Roma, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, Bruno Fernandes foi eleito jogador da semana da competição.



O internacional português superou a concorrência do colega Edinson Cavani, de Nicolas Pépé (Arsenal) e de Raúl Albiol (Villarreal).



Recorde os melhores momentos do médio dos red devils contra a equipa de Paulo Fonseca.