Alejandro Garnacho foi um dos principais destaques na recente vitória do Man. United contra o Leicester (3-0), depois de marcar um golaço. No entanto, o jovem argentino acabou por não festejar o momento.

Questionado sobre isso, Bruno Fernandes explicou que o colega de equipa não festejou porque «acha que perdeu a confiança de alguns adeptos». Porém, Garnacho ainda tem apoiantes e alguns bastante efusivos, como é o caso de George.

Este domingo, quando se preparava para entrar em campo, aos 57 minutos, Garnacho ouviu o jovem adepto gritar o seu nome, algo que não deixou de fazer durante todo o jogo. No momento da substituição, o extremo respondeu com um largo sorriso e no final do encontro ofereceu mesmo camisola.

George não escondeu e emocionou-se bastante com o momento.

Ora veja: