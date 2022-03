A exibição de Cristiano Ronaldo diante do Tottenham ainda não foi esquecida, nem pelos colegas. Alex Telles sublinhou a importância do internacional português no Manchester United e explicou o papel de CR7.

«Para todos os jogadores que estão ao lado dele, é importante tê-lo a este nível. Sabemos da sua história no futebol, quantos golos marcou, do impacto que tem no balneário e durante o jogo. Quando está ‘on fire’, é incrível para nós. Queremos ajudá-lo e ele também nos quer ajudar, é por isso que temos uma equipa forte», disse o brasileiro na conferência de antevisão ao jogo com o Real Madrid.

O antigo lateral do FC Porto também confessou que os primeiros tempos em Old Trafford foram complicados.

«Tenho um grande respeito pelo Luke [Shaw]. Não só por ele, mas por todos os jogadores deste clube. Conheço a história que o Luke tem no Manchester United. Vim aqui para ajudar, desde o primeiro dia. O primeiro ano aqui, para mim, foi não foi fácil, mas este ano sinto-me muito melhor. Estou a trabalhar muito, sou um jogador que vem para ajudar. O treinador toma as decisões. Ele escolhe o jogador que está a jogar melhor. Temos muito respeito por ele e isso nota-se em campo», vincou.

O Manchester United recebe o Atlético de Madrid esta terça-feira, pelas 20h00, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, depois de um empate a uma bola em Espanha.