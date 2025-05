Ruben Amorim, em declarações à Sporttv, após a derrrota na final da Liga Europa, mostrando claramente uma expressão triste e abatida:

«Fomos a melhor equipa em campo, mas isso de pouco vale se não marcamos golos. Foi um bocadinho o reflexo da nossa época, em que marcámos poucos golos. Tentámos tudo, mas não conseguimos marcar. O que levo daqui? Não levo muito. Neste momento é difícil dizer que levo alguma coisa. Temos de lidar com a dor, fechar a temporada no último jogo em casa e preparar a próxima época. No domingo vai ser um jogo muito duro em casa, para toda a gente, mas temos de o fazer da melhor forma e fechar esta temporada, para preparar a próxima. Se me sinto com forças para continuar? Sinto sempre com forças. Não se preocupem comigo, que eu fico bem.»

Na conferência foi questionado sobre o que queria dizer neste momento aos adeptos portugueses:

«Não tenho nada a dizer aos portugueses. Tenho de falar é para os adeptos do Manchester United, que estão a sofrer muito e mereciam mais. É com esses que estou preocupado e é neles que devo pensar neste momento.»