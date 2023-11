Antony continua a desapontar com a camisola do Manchester United. A cumprir a segunda temporada no clube inglês, o internacional brasileiro foi afastado da competição na sequência de alegações de violência doméstica, mas regressou ao ativo e vai acumulando exibições pouco convincentes.

«Se eu jogasse com o Antony, dava em maluco. Como avançado, se estás a jogar com alguém como o Antony e ele não vai à linha e cruza, então entras em desespero. Os avançados precisam de cruzamentos. Quando o Antony puxa para dentro com o seu pé esquerdo, já sabes que em nove de dez vezes ele vai rematar», diz Andy Cole.

O antigo avançado, em declarações à Betfred, não poupa críticas a Antony: «Por vezes pergunto-me quais são os pontos fortes do Antony. Não encara jogadores, não cria oportunidades de golos, não marca golos. Assim sendo, quais são os seus pontos fortes?»

«Pagámos uma quantia enorme por ele. Se virmos um clube como o Brighton, que contratou o Mitoma por três milhões, temos de perguntar em que mercado é que o United está a comprar, porque pagámos 99 milhões pelo Antony. Não estamos a comprar no mesmo mercado? É como a Primark e a Zara. Pensas que, se pagas mais para comprar na Zara, a qualidade vai ser melhor. Mas depois percebes que a qualidade é a mesma que na Primark, portanto acabas por pagar mais pela mesma coisa», remata Andy Cole.