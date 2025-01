Num duelo digno de final, o Manchester United eliminou o Arsenal nos «32-avos» da Taça de Inglaterra. Na tarde deste domingo, o duelo entre Arteta e Ruben Amorim só ficou decidido nos penáltis (1-1, 3-5g.p.).

Para este duelo, Amorim apostou em Bayindir entre os postes, como é habitual em duelos da Taça. Ainda que muitos adeptos comentassem, nas redes sociais, sobre a incerteza quanto à titularidade do turco, pela debilidade na distribuição com os pés, a verdade é que Bayindir se revelou um dos heróis da partida.

De resto, no onze dos visitantes, Garnacho foi aposta pelo meio, enquanto Bruno Fernandes acelerou pela esquerda, no apoio a Diogo Dalot.

Entre os anfitriões, Mikel Arteta apostou em Lewis-Skelly no eixo defensivo.

Recorde o desenrolar do 17.º capítulo deste duelo na Taça de Inglaterra.

Ainda que o termómetro rondasse os 3.ºC, emoção não faltou na casa dos «Gunners». Desde o primeiro minuto, os londrinos controlaram o ritmo da contenda, fixando posições nas imediações da área dos «Red Devils».

Aos 18m, quando os comandados de Amorim já revelavam muitas dificuldades para contra-atacar, Martinelli surgiu isolado pelo meio e marcou, mas em fora de jogo.

Até ao intervalo – e com o sentido de jogo somente apontado a uma baliza – Gabriel Jesus saiu de maca, aos 39m, dando lugar a Sterling.

Numa primeira parte controlada pelo Arsenal – 60-40 em posse, 4-3 em remates, 2-0 em cantos e 3-12 em faltas – o Manchester United revelou dificuldades para contrariar a pressão adiantada dos londrinos.

Bayindir agigantou-se e forçou prolongamento

Na etapa complementar, e logo na primeira oportunidade, os «Red Devils» aplicaram um contra-ataque letal. Estavam decorridos 52m quando Garnacho construiu pela direita e variou para o meio, onde Bruno Fernandes surgiu solto de marcação, desferindo um arco indefensável.

Ao atingir o sétimo golo pelo clube nesta temporada, Bruno Fernandes superou David Beckham no total de golos (86). Por sua vez, Garnacho igualou o total de assistências na época passada (5).

Na resposta, o Arsenal reforçou a pressão ofensiva, arrancando o segundo cartão amarelo de Diogo Dalot, que visou, de forma imprudente, as pernas de Merino, aos 61m. Dois minutos volvidos, Gabriel Magalhães encheu o pé e repôs a igualdade.

Com o Manchester United desorientado, com substituições e ajustes em «stand-by», o Arsenal aproveitou o momento para conquistar um penálti, aos 69m. Uma vez que estes encontros não contam com VAR, Havertz aproveitou um subtil toque de Maguire para iludir o árbitro.

Todavia, Odegaard foi incapaz de consumar a igualdade, face ao voo certeiro de Bayindir.

Entre trocas e cartões amarelos, o guardião de Amorim voltou a impedir a reviravolta aos 76m, voando para desviar o cabeceamento de Rice, na pequena área.

E assim o Manchester United foi resistindo, até que, aos 90+6m, soou o apito para o prolongamento.

Arsenal dominou, mas United resistiu

Aos 96m, as estatísticas apontavam 20-5 em remates – 5-3 em remates enquadrados – o que espelhava a toada do encontro. Aliás, a estratégia de Ruben Amorim estava clara: resistir e contra-atacar de forma letal. Em todo o caso, resistir e defender era a prioridade, até pela inferioridade numérica.

Como tal, aos 104m, este encontro parecia de futsal, uma vez que apenas era disputado junto à pequena área de Bayindir.

A abrir a segunda parte do prolongamento, os «Red Devils» espreitaram o 2-1, com o remate de Zirkzee a ser desviado por Partey, Raya e pelo poste. E foi a derradeira oportunidade.

Até aos 120m, os cruzamentos do Arsenal sucederam-se, mas sem correspondência. Por isso, o cansaço dominou as ideias dos protagonistas.

Bayindir e Zirkzee numa noite memorável

No desempate por penáltis, Bruno Fernandes abriu a contagem (0-1), com resposta de Odegaard (1-1). Seguiu-se o golo de Diallo (1-2) e a defesa de Bayindir, perante Havertz.

Aproveitando este rumo, Yoro aumentou a vantagem (1-3), com Rice a reduzir (2-3). E o mesmo desfecho tiveram os penáltis de Lisandro Martínez e de Partey (3-4).

Por fim, coube a Zirkzee cobrar o penálti decisivo. Depois de ser assobiado aquando da derrota caseira com o Newcastle, o avançado neerlandês foi motivo de festa, qualificando a turma de Amorim para os «16-avos».

De referir que, em casa, para a Taça de Inglaterra, o Arsenal não derrota o Manchester United desde fevereiro de 1998.

Os «Gunners» detém o máximo de conquistas deste troféu (14), seguidos pelo Manchester United (13.º). Na última época, a Taça foi erguida pelos «Red Devils». O Arsenal não conquista a prova desde 2019/20.

Nos «16-avos» da Taça, o Manchester United defronta o Leicester, equipa comandada por Van Nistelrooy.

Sem tempo a perder, a Premier League regressa durante esta semana. Na quarta-feira (20h), o Arsenal (2.º) recebe o Tottenham (12.º). Na noite seguinte (20h), o Man. United (13.º) recebe o Southampton (20.º).