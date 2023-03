O Manchester United garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Inglaterra, ao operar uma reviravolta na receção ao Fulham de Marco Silva (3-1).

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa londrina marcou primeiro, por intermédio de Mitrovic (50m), mas a formação local anulou a desvantagem na sequência de um lance que motivou tremendos protestos do Fulham.

Jadon Sancho rematou para a baliza, Willian desviou a bola com o braço e o árbitro assinalou a respetiva grande penalidade, expulsando o brasileiro. Irritado, Mitrovic decidiu dar um encosto ao juíz da partida, vindo igualmente o cartão vermelho direto. No meio da confusão, igualmente por protestos, Marco Silva também foi expulso.

Bruno Fernandes assumiu a responsabilidade e bateu Leno na cobrança do castigo máximo (75m). Jogando contra nove, o Manchester United chegou facilmente ao 2-1, em apenas dois minutos.

Jadon Sancho lançou Luke Shaw com um passe soberbo, o lateral cruzou para o coração da área e Sabitzer finalizou com classe (77m). Já em período de descontos, a passe de Fred, Bruno Fernandes entrou na área do United e fuzilou Leno, bisando na partida.

Bruno Fernandes e João Palhinha foram titulares nas respetivas equipas, Cédric Soares saiu do banco ao minuto 89 e Diogo Dalot foi suplente não utilizado.

Desta forma, a equipa de Ten Hag vai defrontar o Brighton nas meias-finais da Taça de Inglaterra. A outra meia-final colocará frente a frente Manchester City e Sheffield United.