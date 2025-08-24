Bruno Fernandes e o penálti: «Fiquei chateado porque o árbitro não se desculpou»
Capitão do Manchester United desperdiçou grande penalidade frente ao Fulham
Este domingo foi um dia para Bruno Fernandes esquecer, depois de ter falhado uma grande penalidade no empate frente ao Fulham.
Após a partida, o capitão do Manchester United mostrou-se chateado e deixou parte das culpas… ao árbitro.
«Fiquei chateado. Como batedor de penáltis, tens a tua própria rotina e as próprias coisas que fazes antes. Fiquei chateado porque o árbitro não se desculpou. Foi isso que me irritou naquele momento, mas isso não é desculpa para perder o penálti», começou por dizer em entrevista à Sky Sports.
«Eu bati muito mal na bola. Coloquei o pé por baixo e foi por isso que ela acabou a passar por cima da trave».
De recordar que o internacional português ficou bastante incomodado com o árbitro nos momentos que antecederam a grande penalidade, pois o mesmo chocou contra o jogador do Man. United, quando este se preparava para rematar.