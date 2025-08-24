Este domingo foi um dia para Bruno Fernandes esquecer, depois de ter falhado uma grande penalidade no empate frente ao Fulham.

Após a partida, o capitão do Manchester United mostrou-se chateado e deixou parte das culpas… ao árbitro.

«Fiquei chateado. Como batedor de penáltis, tens a tua própria rotina e as próprias coisas que fazes antes. Fiquei chateado porque o árbitro não se desculpou. Foi isso que me irritou naquele momento, mas isso não é desculpa para perder o penálti», começou por dizer em entrevista à Sky Sports.

«Eu bati muito mal na bola. Coloquei o pé por baixo e foi por isso que ela acabou a passar por cima da trave».

De recordar que o internacional português ficou bastante incomodado com o árbitro nos momentos que antecederam a grande penalidade, pois o mesmo chocou contra o jogador do Man. United, quando este se preparava para rematar.