Bruno Fernandes esteve em destaque ao comenter um penálti e fazer uma assistência para golo na vitória com reviravolta do Manchester United sobre o Barcelona, que valeu à equipa inglesa o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

«A crença da equipa está sempre lá e a crença dos adeptos é fantástica. Puxaram por nós nos momentos difíceis para conseguirmos grandes reviravoltas. É um resultado fantástico, mas agora temos já um jogo grande no domingo», afirmou o internacional português no final do jogo em declarações à BT Sport, onde evitou contestar de forma clara a marcação do penálti por alegada infração sua, que valeu o golo do Barça: «Nada do que disser vai mudar as coisas agora. Ambos estávamos a tentar ganhar a posição, a usar os braços, mas não quero comentar. Os árbitros estão sempre certos, por isso, não posso fazer nada sobre isso.»

Bruno Fernandes preferiu salientar a ligação entre adeptos e equipa. «Eles têm estado connosco nos momentos mais duros, mas isto é algo diferente. Esta época temos estado bem também por isso. Consegues sentir que entre nós há algo especial, Old Trafford estava aos pulos, por isso conseguimos este resultado. Quando conseguimos o golo, logo depois do recomeço, sabíamos que eles estariam lá para nós.»