Bruno Fernandes salientou a importância de os jogadores se adaptarem ao estilo de Erik ten Hag, salientando que a exigência do técnico neerlandês está a ser fundamental para a melhoria do Manchester United, mesmo que tal tivesse levado à rotura com Cristiano Ronaldo.

«Quando ele chegou, nas sessões de treino deu para ver que ele é exigente. Ou fazes isto ou estás fora e não jogas. Mesmo que seja um grande jogador. Se não fizer o que ele quer, coloca-o de lado. Fez isso várias vezes, com o Cristiano Ronaldo, com o Jadon Sancho, com o Marcus Rashford também...», afirmou o médio internacional português numa conversa com Rio Ferdinand, transmitida pelo canal BT Sport, em que manifestou a sua aprovação relativamente aos métodos do técnico.

«Essa exigência aconteceu nos grandes momentos, mesmo quando o Marcus Rashford estava em grande forma, contra os Wolves, fez algo de errado e o treinador colocou-o fora. De início ficámos admirados, mas depois sentei-me com o David de Gea e disse-lhe que tinha de ser assim, porque caso contrário os mais novos vão pensar que ele não vai fazer nada com eles. Ten Hag exige dentro de campo, mas também fora», recordou Bruno Fernandes, salientando que, no caso de Rashford, o diferendo foi ultrapassado, a ponto de o avançado inglês estar agora a brilhar intensamente na equipa: «O Marcus ficou zangado ao início, porque quer jogar, mas depois aceitou e agora marca e ganha. Ele e o treinador riem juntos... É como com os teus filhos. Às vezes é preciso ter regras em casa. Caso contrário, ao fim de algum tempo, eles mandam mais do que tu.»