Já é conhecido o resultado do sorteio da Liga Europa para os quartos de final e meias finais, uma prova que tem ainda muitos portugueses em competição.

O vencedor do jogo dos oitavos de final entre o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, e o Wolfsburgo vai defrontar o Basileia ou Eintracht Frankfurt de André Silva e Gonçalo Paciência.

O vencedor do jogo entre o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot e o Lask Linz vai ter como adversário o Copenhaga ou o Istambul Basaksehir.

O vencedor do jogo entre Getafe e Inter de Milão terá pela frente o Bayer Leverkusen ou o Rangers.

E o vencedor do duelo de portugueses entre o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e o Olympiacos de Pedro Martins, defronta Roma, de Paulo Fonseca, ou Sevilha de Rony Lopes.

Os quartos de final jogam-se a 10 e 11 ago, em Colónia, Duisburgo, Düsseldorf, Gelsenkirchen, na Alemanha.

A 16 e 17 ago disputam-se as meias-finais e o calendário ditou o seguinte:

- Vencedor dos quartos de final 4 (Olympiacos-Wolverhampton vs Sevilha-Roma) vs vencedor dos quartos de final 2 (LASK-Manchester United vs Basaksehir-Copenhaga

- Vencedor dos quartos de final 3 (Inter de Milão-Getafe vs Rangers-Bayer Leverkusen) vs vencedor dos quartos de final 1 (Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt-Basileia)

A final é a 21 de agosto em Colónia.