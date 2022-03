Bruno Fernandes está recuperado da covid-19 e já voltou aos treinos do Manchester United, na véspera do duelo com o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, informou o clube.

O médio português não foi opção na vitória dos red devils frente ao Tottenham, no sábado, e no domingo Ralf Rangnick anunciou o teste positivo à covid-19. No entanto, não descartou a presença de Bruno no jogo com o Atlético, que agora se confirma.

Depois do empate a uma bola na primeira mão, o Manchester United recebe o Atlético de Madrid esta terça-feira, às 20h00, em jogo dos oitavos de final da Champions League.